Svezia, niente Mondiali: Ibrahimovic rinnoverà con il Milan? Il punto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non parteciperà ai Mondiali con la Svezia, eliminata ai playoff. Rinnoverà comunque fino al 2023?

Come riportato dal Corriere della Sera in edicola questa mattina, bisognerà ora capire come questa eliminazione possa influire sul futuro di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan .

Il Milan è infatti in corsa sia per la conquista dello Scudetto, che per la conquista della Coppa Italia. La vittoria di un trofeo potrebbe essere la degna chiusura per un attaccante come Ibra.