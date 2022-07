Supercoppa di Belgio al Brugge, De Ketelaere non gioca: Milan vicino?

Il Club Brugge vince la Supercoppa di Belgio: Gent steso 1-0, ma fa notizia l'esclusione di De Ketelaere, sempre più vicino al Milan

Si è disputata la Supercoppa di Belgio tra Club Brugge e Gent: ad alzare il trofeo sono i Blauw-Zwart di Charles De Ketelaere. Un 1-0 firmato Skov Olsen, ex calciatore del Bologna, su assist di Noa Lang. A fare notizia, però, è l'esclusione di De Ketelaere non solo dall'undici iniziale ma anche dall'intera partita. Infatti, il classe 2001 non è sceso in campo nemmeno per un minuto. L'ultima in maglia Brugge, a questo punto, potrebbe essere stata l'amichevole contro l'Utrecht. Un indizio di mercato che dice Milan.

Charles De Ketelaere se n’è stato zitto e buono in panchina per tutta la partita, guardando il suo Bruges vincere la Supercoppa del Belgio contro il Gent. Abbraccio virtuale col pubblico a fine gara. De Ketelaere, in una scena che sa di addio, ha preso anche il megafono ed è andato sotto la curva a lanciare i cori. Un saluto a quello che è stato il suo pubblico, un congedo. Ora, molto probabilmente, la nuova avventura: quella con il Milan.

Come noto, i rossoneri sono in trattativa con il Club Brugge per De Ketelaere e l'esclusione del belga dalla Supercoppa potrebbe essere dettata proprio dalle discussioni in corso tra i due club. Preservare CDK è nell'interesse di entrambe le parti: il Brugge porterebbe a casa un bel gruzzoletto, il Milan un gran talento. L'operazione oramai si avvia alla sua naturale conclusione, dopo il no di De Ketelaere al Leeds e l'accordo del calciatore per un quinquennale a 2,5 milioni di euro con i rossoneri. Affare che sarà definito nelle prossime ore per circa 35 milioni con una percentuale al Brugge in caso di futura rivendita.

Maldini e Massara sperano di chiudere entro metà della settimana entrante, così da consegnare a Pioli il tanto agognato rinforzo sulla trequarti. In tal modo ci sarebbe anche la possibilità di vedere De Ketelaere all'opera già in una delle ultime amichevoli del Milan nella pre-season. Se non contro il Marsiglia, il 31 luglio, la data buona potrebbe essere quella del 6 agosto. Al Romeo Menti, infatti, ci sarà la sfida al Vicenza. L'occasione giusta per far inserire il belga nei meccanismi in vista degli impegni ufficiali. Ma queste, al momento, sono soltanto ipotesi. Ne riparleremo, semmai, quando De Ketelaere diventerà un nuovo calciatore del Milan. Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?