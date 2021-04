SKY – Calciomercato Milan – Donnarumma alla Juve a una sola condizione

Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport, ha parlato della possibilità che Gianluigi Donnarumma si trasferisca dal Milan alla Juventus

Donnarumma dal Milan alla Juventus? E' questa l'indiscrezione delle ultime settimane di calciomercato. Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport, ha parlato della possibilità che Gigio vesta la maglia bianconera. Ecco cosa ha detto: "Donnarumma sarebbe un investimento per il futuro, ma ovviamente è molto oneroso. Prima però dovrebbe essere trovata una soluzione per Szczesny. Gigio piace da tempo alla Juventus, non è un mistero. I bianconeri devono prima conquistare comunque anche un posto in Champions". I bookmakers fanno sognare i tifosi del Milan: ecco le quote sugli arrivi di Ilicic e Sergio Ramos