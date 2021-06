Sergio Ramos ha scelto la sua nuova squadra: nulla da fare per il Milan

Niente da fare per il Milan. Sergio Ramos, ex difensore del Real Madrid, ha scelto la sua prossima destinazione. Non è quella rossonera

Carmelo Barillà

Sembrava un sogno impossibile da realizzare e tale si è dimostrato: Sergio Ramos non vestirà la maglia del Milan. L'ex difensore del Real Madrid firmerà a breve con il PSG. I tifosi rossoneri, oltre a quelli della Roma, ci hanno sperato, ma alla fine è andato tutto come previsto.

In pochi al mondo possono permettersi l'ingaggio di Sergio Ramos e il club francese, di proprietà dello sceicco Nasser Al-Khelaifi, è tra questa ristretta élite. Secondo quanto riporta 'AS', al calciatore spagnolo andranno 15 milioni di ingaggio e 20al momento della firma, da dividersi con il procuratore. Il difensore sottoscriverà un biennale nei prossimi giorni.

Per 'Cadena Cope', invece, Sergio Ramos-PSG si farà, sì, ma sulla base di un contratto triennale da 15 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ad ogni modo, l'ex capitano delle 'Merengues' è pronto a sbarcare sotto la Torre Eiffel. Centrocampo, il Milan prepara la strada per il colpo dell'estate >>>