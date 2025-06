Schira: “Il Parma è interessato al classe 2007 del Milan, Liberali”

Il Parma è interessato a Mattia Liberali, come riporta Nicolò Schira. Il giovane del Milan è da tenere d'occhio in questo calciomercato.

Questo è il messaggio di calciomercato che riporta Nicolò Schira sul suo profilo ufficiale di X. Sirene ducali per il giovane Mattia Liberali, o così sembrerebbe. Non sono ancora state fatte delle offerte ufficiali per il talentuoso numero 10 della Primavera. Solo questi mesi di calciomercato con i suoi eventuali aggiornamenti sapranno darci una risposta. Vediamo intanto perché il Parma potrebbe avere interesse nel prendere un giocatore come Liberali per il prossimo anno.