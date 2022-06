Scamacca, l’ad del Sassuolo Carnevali: “Ne ho parlato con il PSG”

L'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali , ha rilasciato alcune dichiarazioni su Gianluca Scamacca , obiettivo del PSG . Il club francese è seriamente interessato all'attaccante neroverde che questa stagione ha realizzato 16 gol in campionato. Scamacca, nelle scorse settimane, era stato accostato anche al Milan .

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Carnevali ha fatto il punto della situazione: "Incontro con il PSG per Scamacca? Luis Campos è un mio amico, ci siamo incontrati anche in occasione della finale di Champions League. Si è parlato di più giocatori, ma senz'altro Scamacca è stato argomento della conversazione. Credo che sia un giocatore interessante per molte società". Milan, un nuovo bomber con uno scambio? Le ultime news di mercato >>>