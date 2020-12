Sassuolo, Carnevali: “Scamacca tornerà qui per restarci” | Mercato Milan

Mercato Milan, sfuma Scamacca definitivamente?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Diavolo è fortemente interessato a Gianluca Scamacca. Classe 1999, Scamacca è un centravanti di proprietà del Sassuolo che, in questa stagione, gioca in prestito nel Genoa.

I rossoneri vorrebbero portarlo subito a Milano per farlo crescere alle spalle di Zlatan Ibrahimović e, perché no, in futuro fare in modo che diventi l’erede dello svedese nel cuore dell’attacco milanista.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parlando però ai microfoni di ‘Sky Sport‘ ha, di fatto, gelato il Milan, liquidando le mire rossonere su Scamacca in pochissime parole.

“Scamacca è un giocatore di nostra proprietà, siamo noi a prendere decisioni per quanto riguarda il suo futuro. Noi abbiamo deciso di mandarlo in prestito perché l’anno prossimo può essere un nostro protagonista qui, la scelta è stata fatta in quest’ottica”.

Il Diavolo, dunque, dovrà cominciare a guardare altrove per acquistare un nuovo attaccante centrale …