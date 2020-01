Saelemaekers, l’Anderlecht si congratula: “Buona fortuna Alexis”

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan piazza il colpo Alexis Saelemaekers proprio all’ultimo giorno di mercato. Il belga andrà a sostituire Jesus Suso, emigrato in Spagna al Siviglia. L’Anderlecht, intervenuto tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto congratularsi con il suo ex giocatore per “questo importante trasferimento”. Ecco il post.

“Congratulazioni Alexis per questo importante trasferimento. Buona fortuna”

Intanto ecco il comunicato ufficiale del Milan sull’arrivo del belga, continua a leggere >>>

