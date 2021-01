Rumenigge: “Tonali? Non lo abbiamo cercato. Il motivo è semplice” / News

Rumenigge ‘snobba’ Tonali

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Karl-Heinz Rumenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato del presunto interesse del suo club per Sandro Tonali. Ecco la riposta secca ai microfoni di 'Tiki Taka': "Tonali? No, non ne abbiamo parlato anche perché penso che i giovani giocatori per i primi anni della carriera debbano restare nel proprio paese. Quando vanno all'estero troppo presto molti non riescono ad ambientarsi".