Romagnoli-Lazio, niente accordo: ritorno al Milan da non escludere / News

Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan, è ancora alla ricerca di una squadra. Non c'è accordo con la Lazio, occhio al ritorno in rossonero

Renato Panno

Alessio Romagnoli, dal 30 giugno 2022, si è liberato a parametro zero dal Milan. Un percorso durato 7 anni, in cui è arrivato da ragazzino e se n'è andato da capitano e Campione d'Italia. Da diverse settimane ormai si parla della trattativa con la Lazio, club di cui è tifoso fin da bambino. Stando a quanto riferisce la 'Repubblica', però, non c'è ancora l'accordo con la società biancoceleste dovuto alle commissioni.

Ritorno da non escludere

Secondo quanto riferisce 'La Repubblica' sul classe 1995 si registra l'inserimento del Napoli, ma attenzione anche ad un clamoroso ritorno in rossonero che, il noto giornale, non esclude a priori. Milan, non solo trequarti: Maldini e Massara hanno scelto il difensore. Le ultime news di mercato