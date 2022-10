River Plate, via Gallardo: in lizza per la panchina c’è anche Crespo

Hernán Crespo , classe 1975 , ex attaccante del Milan , è tra i candidati per sostituire Marcelo Gallardo sulla panchina del River Plate quando scadrà, il prossimo 31 dicembre 2022 , il contratto del 'Muñeco' con i 'Millonarios' di Buenos Aires . Lo riporta 'Record'.

Crespo è in una lista che comprendere anche Pablo Aimar, Martín Demichelis, Santiago Solari, Marcelo Bielsa e Ricardo Gareca. L'argentino, come si ricorderà, aveva iniziato la sua carriera da calciatore proprio nel River Plate, militandovi per tre stagioni (1993-1996) prima di arrivare in Serie A, la prima volta al Parma.