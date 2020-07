Riscatto Suso – Siviglia 2-0, Champions League ad un passo: la classifica

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il riscatto di Jesus Suso da parte del Siviglia dipende dai risultati. Qualora il club andaluso si qualificasse in Champions League, dunque finisse il campionato tra le prime 4, scatterebbe l’obbligo di riscatto. La cifra è di 21 milioni di euro, che andrebbero al Milan, più un bonus che si aggira intorno ai 3 milioni di euro.

Qualificazione in Champions League ad un passo per il Siviglia, che vince ancora, 2-0 contro il Maiorca in casa. Suso è partito dalla panchina, poi entrato al 70′. In gol Ocampos su rigore e nel primo tempo, la chiude En Nesyri all’84’. Andalusi a +9 dal Villarreal quinto (che giocherà domani) alla 36.a giornata. Se domani il sottomarino giallo non dovesse vincere, contro la Real Sociedad, sarà qualificazione aritmetica in Champions per il Siviglia, e dunque riscatto obbligatorio di Suso.

