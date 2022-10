Rinnovo Leao, salta l’incontro con il padre: ignote le cause / News

C'era tanta attesa per l'arrivo del papà di Rafael Leao a Casa Milan per parlare del tanto discusso rinnovo di mercato del giocatore. Attenzione, però, agli aggiornamenti forniti da 'TuttoMercatoWeb', che spiega come l'incontro tra le parti sia saltato. Appuntamento annullato, ma non si sanno i motivi per i quali sia avvenuto tutto ciò. Un summit spostato di qualche giorno? Situazione in aggiornamento. Milan, le ultime news sul rinnovo di Leao: pronto un maxi ingaggio >>>