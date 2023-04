Rinnovo Leao, portoghese a Casa Milan: ecco il motivo

Leao a Casa Milan col padre

Come riportato da Gianluca Di Marzio nel pomeriggio di oggi Rafael Leao è stato a Casa Milan all'interno store ufficiale presente in sede, accompagnato dal padre. Il portoghese è entrato dal retro ed è rimasto fino al tardo pomeriggio. Ufficialmente nessun incontro, ma resta un segnale del feeling con il mondo Milan. La trattativa per il rinnovo sarebbe infatti ancora aperta e questo potrebbe essere un periodo molto importante per lui. Leao resta un giocatore fondamentale per il presente e il futuro del Milan.