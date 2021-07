Rinnovo Kessié: ecco perché il Milan deve accontentarlo | Calciomercato

Il Milan prosegue la trattativa per il rinnovo di Kessié in questa sessione di calciomercato. L'ivoriano è insostituibile per Pioli

Riccardo Varotto

Il rinnovo di Franck Kessié tiene in apprensione i tifosi del Milan durante questa sessione di calciomercato. Il contratto del centrocampista è in scadenza nel 2022 e l'intenzione del club di via Aldo Rossi è quella di offrire un rinnovo all'ivoriano: le trattative proseguono, ma ad oggi la distanza è netta. Il numero 79 chiede 6 milioni di euro a stagione (attualmente ne percepisce 2,2), mentre il Milan attualmente ne offre 4.

La sensazione è che i rossoneri si comporteranno diversamente rispetto a quanto accaduto con Gigio Donnarumma e lo stesso Hakan Calhanoglu. Kessié è ritenuto un elemento imprescindibile nello scacchiere di Stefano Pioli e l'intenzione di PaoloMaldini e Ricky Massara è quella di andare incontro alle richieste del giocatore. Si sono già mobilitati diversi club di Serie A per provare a ottenere l'ivoriano a parametro zero dopo la scadenza del contratto, tra cui l'Inter, che sogna un Calhanoglu-bis.

I numeri di Kessié durante l'ultima stagione di Serie A

Kessié è stato senza dubbio il miglior giocatore del Milan durante l'ultima stagione: il Presidente - così lo chiamano dalle parti di Milanello - ha collezionato 37 presenze in campionato mettendo a segno 13 gol. Un numero di reti davvero elevato se pensiamo al suo ruolo, ossia centrocampista di rottura davanti alla difesa. I rigori hanno sicuramente aiutato, ma Kessié non è da giudicare solo per questo, anzi: la sua grande corsa abbinata alla sua fisicità sono davvero fondamentali per il centrocampo rossonero. Spesso, durante la stagione, il numero 79 è stato premiato come migliore in campo: basti pensare alla doppietta realizzata contro l'Atalanta all'ultima giornata di campionato, la quale ha permesso al Milan di tornare in Champions League dopo anni di attesa.

E pensare che il rapporto tra Kessié ed il Milan non era iniziato benissimo: l'ivoriano è letteralmente esploso in quest'ultima stagione, dato che nelle annate precedenti aveva deluso parecchio. Il giocatore era stato acquistato dall'Atalanta da MassimilianoMirabelli e Marco Fassone per una cifra piuttosto elevata: 28 milioni di euro + 2 di bonus. Attualmente, il suo valore è sicuramente raddoppiato, ma è necessario trovare l'accordo per il rinnovo di contratto e prolungare questo matrimonio con il Milan.

Il rinnovo di Kessié è una priorità per il Milan

Il Milan riconosce in Kessié un leader non solo in campo, ma anche fuori. Con l'addio di Donnarumma, il numero 79 è uno dei principali candidati per indossare la fascia di capitano, anche se SimonKjaer sembra il favorito. Il club di via Aldo Rossi proseguirà senza dubbio la trattativa con l'agente George Atangana, per provare a trovare un accordo.