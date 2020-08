Rinnovo Ibrahimovic, schermaglie Maldini-Raiola: ma la firma ci sarà

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Da settimane ormai discutiamo, parliamo e scriviamo del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Per primi, noi di Pianetamilan, abbiamo lanciato l’indiscrezione circa un accordo tra le parti per il prosieguo dell’avventura insieme (leggi la nostra ESCLUSIVA SU IBRA).

Gli ultimi aggiornamenti da Nicolò Schira: “Il Milan vuole ripartire da Ibrahimovic e Zlatan è felice in rossonero. Il resto sono normali schermaglie di una trattativa, dove sia Maldini sia Raiola hanno il medesimo obiettivo. A 6 milioni di ingaggio più premi (come c’era nell’opzione di rinnovo) la probabile soluzione“. Nessuno sconto rispetto a quanto discusso a dicembre 2019, anche se in quel caso il rinnovo sarebbe stato automatico solo in caso di Champions.

Ibrahimovic rappresenta la continuità del progetto iniziato qualche mese fa, e che nel 2020 ha portato grandi risultati. Purtroppo non sono bastati per raggiungere la Champions League, ma la strada pare quella giusta. E va percorsa, e continuata, con Zlatan a bordo.

EMERSON, AURIER E DUMFRIES: IL PUNTO SUI TERZINI >>>

IL MILAN HA TROVATO IL VICE-KESSIE? >>>