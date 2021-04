Rinnovo Ibrahimovic: ecco quanto risparmia il Milan con il Decreto Crescita

Zlatan Ibrahimovic firmerà il prolungamento con il Milan per un'altra stagione: la società risparmierà con il Decreto Crescita

Zlatan Ibrahimovic sarà al centro del Milan anche nella prossima stagione. Lo svedese, infatti, dovrebbe firmare il prolungamento questa settimana, ma in ogni caso è stato già raggiunto un accordo tra le parti. Ibrahimovic guadagnerà 7 milioni di euro , lo stesso ingaggio che percepisce attualmente. Il Milan prenderà un sostituto all'altezza per il futuro, ma Pioli l'anno prossimo si affiderà alla classe e alla personalità di Zlatan.

A differenza della scorsa estate, questa volta si è andati dritti al sodo. Prolungando la permanenza di Ibrahimovic fino al 2022, lo svedese e il Milan potranno beneficiare dello sgravio fiscale previsto dal Decreto Crescita, che permetterà uno sconto del 50 per cento sulle tasse. Di conseguenza, tenere Ibra costerà al club rossonero 10,5 milioni di euro piuttosto che 14. In sostanza è come se l'attaccante per la società percepisse 5 milioni di euro netti, quindi poco più del tetto massimo agli ingaggi imposto da Gazidis (escluse ovviamente eccezioni tipo Donnarumma). Il Milan comunque pensa a un nuovo attaccante.