Rafael Leao ha fatto flop con l’Under. Il Milan si interroga sul suo futuro

Il Milan, secondo Tuttosport, si interroga su Rafael Leao dopo il flop all'Europeo Under 21. Il portoghese non ha mai inciso

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra su Rafael Leao. Il portoghese ha perso la finale con la Nazionale Under 21, più precisamente contro la Germania. L'attaccante non è riuscito a incidere, così come è successo in sostanza per tutto l'Europeo. In totale ha giocato 134 minuti senza riuscire a segnare neanche un gol o regalando un assist a qualche suo compagno.