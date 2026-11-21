Dopo aver rinnovato Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic, il Milan si sta concentrando su un'altra pedina molto importante del progetto: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, arrivato la scorsa estate dal Marsiglia, è entrato in cima alla lista delle priorità Gerry Cardinale e della dirigenza rossonera, che intende prolungare la sua permanenza il più a lungo possibile.

Milan, le ultime sul rinnovo di Rabiot

Rabiot rappresenta uno dei punti di riferimento più grandi della squadra rossonera e un elemento imprescindibile peril suo peso centrocampo, la personalità e il contributo in entrambe le fasi lo rendono un profilo sul quale la società vuole continuare a puntare. Proprio per questo motivo, dopo i vari rinnovi, il suo è diventato una delle principali priorità della dirigenza.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i dialoghi tra Cardinale e l'entourage di Rabiot, rappresentato dalla madre Veronique, stanno procedendo molto positivamente. La volontà del francese è molto chiara: vuole continuare la propria avventura al Milan e non avrebbe intenzione di lasciare il club rossonero.

Restano però a definire alcuni dettagli per arrivare ad un'intesa finale, ma la disponibilità delle parti a proseguire insieme rappresenta un segnale molto importante. Il club, inoltre, sarebbe disposto a riconoscere anche un adeguamento economico al centrocampista francese, premiandone il rendimento. L'obiettivo è quello di blindare Rabiot con un accordo più lungo possibile, mettendolo a riparo da eventuali interessamenti esteri.