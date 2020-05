Profiling – Eduardo Quaresma, un classe 2002 per la difesa del Milan

Nome: Eduardo Filipe Quaresma Vieira Coimbra Simões

Età: 18 (nato il 2 marzo del 2002 a Barreiro)

Nazionalità: portoghese

Squadra: Sporting Lisbona

Ruolo: difensore centrale

Piede preferito: destro

Prezzo: 10 milioni di euro

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Se cercassimo sul dizionario la parola ‘precocità’ troveremmo certamente la foto di Eduardo Quaresma, difensore centrale di uno Sporting Lisbona che lo ha prelevato alla tenera età di 9 anni dal Fabbril Barreiro, squadra della sua città natale. Una mossa che ha permesso al club biancoverde di assicurarsi con largo anticipo uno dei talenti migliori del panorama europeo. Un preambolo che serve a dire che Quaresma è il capitano dell’Under 23 e non ha ancora debuttato in prima squadra, eppure il suo nome è già sul taccuino di diverse squadre in giro per il mondo. Una curiosità? Il classe 2002 è nato nella stessa città di Joao Cancelo, ex Inter, Juventus e Manchester City.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA PER LE CARATTERISTICHE