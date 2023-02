Prima pagina Corriere dello Sport: “Fuori anche Mou”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 2 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con la Coppa Italia: Fuori anche Mou. Quarti di Coppa Italia: dopo il Napoli e il Milan, esce di scena la Roma. Clamoroso flop: 1-2 con la Cremonese. Special deluso. Zaniolo: "Diamoci la mano". A destra la Juventus: Allegri amaro "Pogba torna tra due mesi". In basso il caso della Premier League. Tempesta d'oro sulla Premier. Mercato, inglesi da record, investiti 992 milioni di euro. Un malore per Conte, già operato. L'Ucraina, no ai giochi in Russia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).