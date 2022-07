Il presidente dello Zalaegerszegi: “Ci piacciono Lazetic e Brescianini”

Marius Nagy, Presidente dello Zalaegerszegi, ha parlato ai canali ufficiali del club ungherese di Marko Lazetic e Marco Brescianini, calciatori del Milan. Gli ungheresi, avversari dei rossoneri domani alle 18 in un test amichevole, avranno anche l'occasione per parlare di mercato con Paolo Maldini: "Siamo entusiasti di questa partita contro il Milan , uno dei club più forti d'Europa. I giocatori daranno tutto in nome dello sport. Parlerò anche di possibilità di mercato con Maldini. Mi piace molto Rafael Leao, ma anche Lazetic e Brescianini sono buoni giocatori".