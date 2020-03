PM – Sickenberger: “Calhanoglu all’Eintracht? C’è un problema”

CALCIOMERCATO MILAN – Ulrika Sickenberger, giornalista tedesco vicino all’Eintracht Francoforte, ha parlato della possibilità di un ritorno di Hakan Calhanoglu in Germania. Ecco le sue dichiarazioni: “Adesso, non posso dire nulla su Calhanoglu, mi dispiace. L’Eintracht potrebbe guardare ad un calciatore con le sue caratteristiche, certo, ma penso che sia troppo costoso per le ‘Aquile’. Ad ogni modo, teniamo le orecchie aperte …”. Per vedere l’intervista integrale, continua a leggere >>>

