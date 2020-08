PM – Milan al lavoro per una pista alternativa in attacco

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nelle ultime ore, in casa Milan l’argomento caldo è senza dubbi il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha il contratto in scadenza tra undici giorni e a ormai solo 4 giorni dal raduno c’è voglia di arrivarci con la firma. Ovviamente, però, Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro anche su molti altri fronti. Secondo quanto appreso dalla redazione di PianetaMilan.it, starebbero lavorando a una pista a sorpresa in attacco.

Si tratta di un giocatore duttile, in grado di giocare su entrambe le fasce e da trequartista, così da dare il cambio ad Hakan Calhanoglu. Arriverebbe da un grandissimo club europeo, garanzia di qualità. Come noto, in uscita c’è Paquetà, che finora è stato il vice del turco. Il brasiliano non è riuscito a esplodere e il Milan si augura di cederlo a condizioni vantaggiose (la speranza è ad almeno 22,5 milioni). Su di lui c’è sempre la Fiorentina, con cui si parla anche di altri giocatori che potrebbero fare il percorso inverso.

L’arrivo di questa pista alternativa andrebbe di fatto a completare la trequarti rossonera, con almeno due giocatori per ogni ruolo. Samu Castillejo e Alexis Saelemaekers a destra, Rafael Leao e Ante Rebic a sinistra, oltre alla coppia sopra citata al centro, con il nostro “Mister X” in grado di coprire anche le fasce in caso di necessità. Nel caso in cui effettivamente si concretizzasse questa operazione, dunque, sarebbe difficile pensare ad altri acquisti in quella zona di campo, salvo cessioni a sorpresa. Sarebbe questo nome nuovo il colpo su cui puntare. Nelle prossime ore, a seguito di ulteriori verifiche da parte della nostra Redazione sulla reale fattibilità della trattativa e sulla situazione attuale, sveleremo il nome e vi daremo ulteriori dettagli su di lui e sulla possibile operazione.

UN ROSSONERO IN USCITA: C’È L’ACCORDO! >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>