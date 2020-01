PM – Calciomercato Milan – Saelemaekers vicino, ai dettagli per la formula

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto appreso dalla redazione di PianetaMilan.it non è ancora chiusa l’operazione tra il Milan e l’Anderlecht per Alexis Saelemaekers. C’è accordo sul prezzo ma non sulla formula. Il Milan spinge per un prestito con diritto di riscatto, l’Anderlecht vuole l’obbligo. Le parti sono però vicinissime e si potrebbe chiudere già nelle prossime ore. Il prestito sarebbe oneroso (3,5 Milioni subito) e 3,5 al riscatto, per un totale di 7 milioni. Il belga è un giocatore di fascia, sia destra che sinistra. Meno attaccante di Suso, è possibile classificarlo come classico esterno di centrocampo. In passato ha fatto anche il terzino, con spiccata propensione offensiva. Intanto Krzysztof Piatek è stato ufficialmente ceduto all’Hertha Berlino, continua a leggere >>>

