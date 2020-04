PM – Caliò: “Zaracho? Si adatterebbe perfettamente al calcio italiano”

CALCIOMERCATO MILAN – Franco Caliò, giornalista argentino di ‘Tyc Sports’, ha parlato ai microfoni di PianetaMilan di Matias Zaracho, attaccante che interessa da tempo al Milan. Ecco il suo pensiero: “Credo che Zaracho possa adattarsi perfettamente alla Serie A, così come ha fatto il suo ex compagno di squadra Lautaro Martínez. Zaracho è già stato convocato in nazionale argentina, ed è pronto per il salto internazionale. Vedo un grande futuro per lui e so che può maturare abbastanza per fare il salto in Europa”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

