Pirlo riparte dalla Turchia: sarà l’allenatore del Fatih Karagumruk / News

Dopo l'esonero di Maurizio Sarri la Juventus, a sorpresa, ha affidato la panchina ad Andrea Pirlo. Nella sua prima e unica stagione in bianconero ha portato a casa due trofei, ovvero Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Tutto ciò però non gli ha permesso di guadagnarsi la conferma ed è stato allontanato a favore del ritorno di Massimiliano Allegri. Dopo un anno sabbatico è arrivato il momento di tornare in pista: come riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito l'ex calciatore del Milan è pronto a ripartire dalla Turchia: sarà il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk.