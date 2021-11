Pioli al Milan fino al 2023, la soddisfazione di Gazidis e Maldini

Stefano Pioli ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2023. Ivan Gazidis e Paolo Maldini contenti per averlo blindato

Stefano Pioli ha rinnovato il suo contratto con il Milan. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, la firma sul nuovo accordo tra il tecnico di Parma ed il club di Via Aldo Rossi è arrivato ieri in mattinata. Il nuovo contratto di Pioli scadrà, anziché il 30 giugno 2022, il 30 giugno 2023 (con opzione fino al 2024). L'ingaggio salirà in maniera cospicua.