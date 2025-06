Pellegatti: “Theo vicino all’Al Hilal, c’è stata la telefonata con Inzaghi”

La scorsa stagione al Milan

Ha chiuso parlando della scorsa stagione e dei giudizi verso Theo:"La scorsa stagione per tutti i giocatori del Milan è stata un'annata amara a triste, non giudichiamo Theo per questa stagione. Meno male che in un lampo di luce sono riusciti nel momento più preoccupante, non so come, a prendere in pochi giorni Tare e Allegri. Quello che è successo l'anno scorso non deve aiutarci a giudicare. Non è un momento allegro perdere Theo Hernandez. Per me con Allegri avrebbe recuperato, ma questo fa parte del passato."