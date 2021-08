Pellegatti: “Settimana dei no del Milan: il punto sul mercato” (Video)

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha fatto il punto della situazione sulle mosse di calciomercato dei rossoneri

Carlo Pellegatti , giornalista sportivo e tifoso del Milan , ha fatto il punto della situazione sulle mosse di calciomercato dei rossoneri in questo periodo. Pellegatti ha detto tutto ciò che sa sul Diavolo in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.

"Mi sembra difficile che il Milan possa andare su Josip Ilicic . Mi dicono di no su Nikola Vlasic , mentre Hakim Ziyech appare un po' complicato - ha esordito Pellegatti -. Il Milan cerca giocatori di qualità. Ma la qualità è conciliabile con la sostenibilità? Cosa devono inventarsi i dirigenti del Milan per prendere il 'numero 7' che loro vogliono? Che abbia qualità e che salti l'uomo?".

"Il Milan prenderà un mediano di maggiore qualità ed affidabilità rispetto a Sandro Tonali e Tommaso Pobega . Mi hanno detto di non esaltarmi troppo su Tiémoué Bakayoko . Il Milan cerca anche il 'numero 10'. Vediamo su quali giocatori andrà - ha proseguito Pellegatti -. Me ne sono venuti in mente tanti. Ma lasciate stare James Rodríguez e Isco ".

"Bisogna trovare nomi nuovi - ha concluso -. Il giovane alla Kaio Jorge o alla Randal Kolo Muani non è una priorità. Si giocherà sempre con una punta centrale, al di là del modulo, e il Milan ha già Giroud o Ibra. Non so se il Milan sprecherà tempo o risorse per la terza punta". Milan, le importanti dichiarazioni di Giroud in conferenza stampa >>>