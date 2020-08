Pellegatti: “Rinnovo Ibra? Credo nel lieto fine” | Mercato Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto in casa Milan ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ in onda su Radio 24.

Sul rinnovo di Ibrahimovic: “Il Milan ha offerto 9-10 milioni lordi a Ibrahimovic. Il giocatore ne chiede 14-15 lordi. Credo nel lieto fine, ma le parti sono molto lontane. Ibra sa che l’alternativa al rossonero è l’Hammarby. Dopo aver confermato Pioli e accantonato il progetto Rangnick sarebbe incredibile se il Milan e Ibrahimovic si dovessero separare”.

Sull’alternativa a Ibra: “Il Milan sta lavorando per non farsi trovare impreparato. Diego Costa? Non credo neanche morto, è il contrario della filosofia di Elliott. Piuttosto prendono un 19enne che poi fa un buco nell’acqua..”.

