Pedullà: “Milan, sondato più volte Kamara. Ha mercato in Premier League”

Boubacar Kamara, in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia, resta nel mirino del Milan per il calciomercato estivo 2022

Il Milan cerca di reperire, tra il calciomercato di gennaio e quello dell'estate 2022, un sostituto di Franck Kessié . Il centrocampista ivoriano, infatti, non sembra intenzionato a prolungare il suo contratto, in scadenza alla fine di questa stagione, con il club rossonero.

Il club di Via Aldo Rossi non vuole farsi cogliere impreparato e, pertanto, sta sondando il calciomercato internazionale alla ricerca del perfetto rimpiazzo per l'ex atalantino. Piace particolarmente Renato Sanches , classe 1997 , il cui contratto con il Lille scadrà il 30 giugno 2023 . Ma secondo il giornalista sportivo esperto di mercato, Alfredo Pedullà, che pur conferma l'interesse del Milan per il portoghese , c'è anche un'altra pista.

"Per quel ruolo il Milan dall’estate (come già raccontato) ha sondato più volte Boubacar Kamara - ha scritto Pedullà in un suo post su 'Twitter' -, in scadenza con l'Olympique Marsiglia e che ha ricevuto un’altra proposta di rinnovo. Kamara ha mercato in Premier League ed era stato seguito anche dalla Lazio". Milan, duello di mercato con la Juve per il nuovo Pogba. Le ultime >>>