Panchina Milan: prende quota l’ipotesi Sarri. Motivi e condizioni

Maurizio Sarri sulla panchina del Milan nella stagione 2021-2022: utopia o scenario possibile? Ecco le ultime indiscrezioni in merito

Daniele Triolo

Panchina Milan: prende quota l’ipotesi Sarri

"Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it', Maurizio Sarri potrebbe sedere sulla panchina del Milan nella stagione 2021-2022. L’allenatore toscano, che in questa stagione non ha allenato dopo l’esonero ricevuto dalla Juventus, potrebbe tornare in corsa dalla prossima estate e la destinazione rossonera potrebbe rappresentare una soluzione a lui gradita.

"‘calciomercato.it', infatti, spiega come ci siano voci, sempre più persistenti e rafforzate, di una possibile separazione con Stefano Pioli, al termine di quest’annata, qualora il suo Milan non centri la qualificazione in Champions League. Un evento che, fino a qualche giornata di campionato fa, sembrava quasi irrealizzabile. Ma che la crisi dei rossoneri nell’ultimo periodo ha reso, di fatto, plausibile.

"Qualora Pioli ed il Milan si dicessero addio, dunque, la soluzione Sarri potrebbe prendere piede nelle stanze di Via Aldo Rossi. Soprattutto nel caso in cui il fondo Elliott Management Corporation dovesse rilanciare sul progetto Milan per l’anno venturo. In base alle informazioni in possesso della nostra redazione, comunque, Pioli non è a rischio, qualsiasi sia il risultato finale di questo torneo di Serie A.

"Sarri, a quel punto, che fine farebbe? Per lui ci sono anche altre squadre interessate. In Italia, su tutte, il Napoli, alla ricerca del post Gennaro Gattuso, e la Roma, che non confermerà, probabilmente, Paulo Fonseca. In Premier League, dove il tecnico di Figline Valdarno ha già allenato il Chelsea, c’è un’ipotesi Arsenal, in sostituzione del basco Mikel Arteta. Intanto Maldini ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.