Panchina Frosinone, Nesta a rischio esonero: match col Monza decisivo

Panchina Frosinone, Nesta in bilico

Non è certo il miglior momento di Alessandro Nesta sulla panchina del Frosinone. La sconfitta per 4-0 contro la Cremonese va ad aggiungersi ad un periodo di forte crisi dal punto di vista dei risultati. Nelle ultime 13 partite, infatti, i ciociari contano cinque sconfitte, sette pareggi e soltanto una vittoria. Nonostante i numeri impietosi, l’ex Milan non sarà ancora sollevato dall’incarico ma, secondo quanto riferisce ‘Tuttofrosinone.com’, i match ravvicinati contro Monza e Cosenza saranno decisivi per il suo futuro. Intanto, dalla Spagna, parlano di un ‘affare già chiuso’ per il Milan del futuro >>>