Panchina Fiorentina, ufficiale: Italiano è il nuovo allenatore / News

La Fiorentina, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato l'arrivo di Vincenzo Italiano. L'ex allenatore dello Spezia ha firmato fino al 2023, con opzione per un ulteriore anno di contratto. Questa la nota della Viola: "La Fiorentina comunica che Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della prima squadra viola. L'accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023 con opzione per un ulteriore anno di contratto. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. La Fiorentina porge il suo benvenuto a Mister Italiano augurandogli buon lavoro per la sua nuova avventura con il club gigliato".