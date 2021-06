Ozdemir: “Calhanoglu? Proverò a portarlo al Galasaray se sarò presidente”

Le ultime sul mercato del Milan. İbrahim Özdemir, candidato alla presidenza del Galatasaray, ha parlato di Hakan Calhanoglu

Il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora tutto da scrivere. Sembrava che tutti gli indizi portassero ad un addio certo tra il trequartista e il Milan. Nelle ultime ore c'è stato un avvicinamento, ma tutto è ancora possibile. Attenzione alle dichiarazioni di İbrahim Özdemir, candidato alla presidenza del Galatasaray, che ha parlato così del numero 10 rossonero: "Se diventerò presidente, sicuramente non aggiungerò giocatori di età superiore ai 28 anni, a meno che non abbiano un contributo significativo. Certo, ci possono essere alcuni nomi. Ad esempio, Hakan Calhanoglu è un vero tifoso del Galatasaray. Se diventerò presidente cercherò sicuramente di portarlo nella nostra rosa il prima possibile". Giroud rinnova con il Chelsea: il suo entourage però non chiude alla cessione