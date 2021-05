Orlando: “Il Milan sta pensando davvero a Vlahovic. E Commisso …”

Massimo Orlando, ex fantasista di Fiorentina e Milan, ha parlato di Dusan Vlahovic, bomber viola che piace moltissimo ai rossoneri

Massimo Orlando , ex calciatore in Serie A , tra le altre, anche di Fiorentina e Milan , ha parlato alla televisione di 'calciomercato.it'. Uno dei temi dibattuti dall'ex giocatore della squadra di Fabio Capello è stato Dusan Vlahovic , classe 2000, bomber serbo della formazione viola.

"È diverso da Gabriel Omar Batistuta. Non ha la sua testa ma è un giocatore fantastico. Il problema è che ora la Fiorentina dovrà affrontare un rinnovo e non so quanto il ragazzo sia disponibile in tal senso. Da quello che so il Milan ci sta pensando davvero, e potrebbe provarci", ha detto Orlando.