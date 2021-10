Ordine: “Vlahovic accostato a Milan a Juve. Ma i bianconeri come faranno?”

Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto con la Fiorentina. A questo punto si scatenano le voci di mercato: ecco l'opinione di Franco Ordine

La notizia del giorno è sicuramente l'annuncio del presidente Rocco Commisso sul mancato rinnovo di Dusan Vlahovic. A questo punto per il serbo si scatenano tantissime voci di mercato. Il noto giornalista Franco Ordine ha accostato l'attaccante a Milan e Juventus. Sui bianconeri, però, emerge più di un dubbio. Queste le dichiarazioni scritte sul proprio profilo Twitter: "Vlahovic ha rifiutato l’offerta di Commisso e si prepara a essere ceduto nel prossimo mercato. Qualcuno lo suggerisce al Milan per il dopo Ibra, altri lo fanno in orbita Juve. Ma la Juve che ha già appesantito i prossimi bilanci con gli acquisti di Chiesa e Locatelli come farà?". Le Top News di oggi sul Milan: il giusto premio per Leao, Ibra non ha dubbi sullo scudetto