Napoli, Gattuso: “Osimhen calciatore importante. Bisogna farlo lavorare”

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss al termine del triangolare di ieri contro Castel di Sangro e L’Aquila. Ecco le parole di Gattuso.

“Osimhen? In questo momento è facile, bisogna farlo lavorare, è un giocatore importante perché l’abbiamo pagato ma non c’erano dubbi, ci dà qualcosa di diverso che non abbiamo avuto da quando sono arrivato io, ma bisogna lasciarlo tranquillo, con impegno e tranquillità può incidere – spiega Gattuso -. Io penso che quello che dobbiamo migliorare è la tenuta, ricordo ancora la partita col Barcellona, ci siamo fatti tre gol da soli, non possiamo mancare di concentrazione e non dobbiamo sottovalutare nulla. Bisogna pensare tante cose, bisogna stare sul pezzo per 90′ minuti”.

