Il mercato di gennaio si avvicina e il futuro di Francesco Camarda, che ha saltato la rifinitura del match contro l'Olympiacos per infortunio, sembra sempre più lontano dal Milan. L'obiettivo del club rossonero è garantire al ragazzo un ambiente in cui possa giocare con continuità e senza eccessive espressioni: a svelare le ultime novità sul suo futuro è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto.

Calciomercato Milan, Moretto su Camarda: "Prende quota la pista estero"

"Il Milan, di fatto, ha già deciso: la volontà è quella che il ragazzo possa giocare con continuità provando un'esperienza diversa. Si è parlato tanto di Italia, Cagliari e Genoa in particolare, ma come ho già detto nei giorni scorsi occhio alle piste che portano all'estero. Ti tengo magari una porticina aperta sull'Italia, ma occhio a campionati stranieri, dove danno spazio e fiducia ai giovani ".

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Camarda, il peso di essere un predestinato