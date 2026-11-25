Francesco Camarda verso l'addio in prestito a gennaio: Matteo Moretto svela le vere intenzioni del Milan
Camarda a Casa Milan per il rinnovo: "Sono molto contento" | VIDEO PM
Il mercato di gennaio si avvicina e il futuro di Francesco Camarda, che ha saltato la rifinitura del match contro l'Olympiacos per infortunio, sembra sempre più lontano dal Milan. L'obiettivo del club rossonero è garantire al ragazzo un ambiente in cui possa giocare con continuità e senza eccessive espressioni: a svelare le ultime novità sul suo futuro è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto.
Calciomercato Milan, Moretto su Camarda: "Prende quota la pista estero"Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha confermato l'intenzione del Milan di cedere Camarda in prestito. L'aggiornamento più importante, però, riguarda la destinazione:
"Il Milan, di fatto, ha già deciso: la volontà è quella che il ragazzo possa giocare con continuità provando un'esperienza diversa. Si è parlato tanto di Italia, Cagliari e Genoa in particolare, ma come ho già detto nei giorni scorsi occhio alle piste che portano all'estero. Ti tengo magari una porticina aperta sull'Italia, ma occhio a campionati stranieri, dove danno spazio e fiducia ai giovani ".
La formula del prestitoResta da capire la destinazione, ma il Milan ha ormai deciso che Camarda andrà via in prestito. Le formule possibili sono due:
- Prestito secco di 6 mesi
- Prestito oneroso di 18 mesi con diritto di riscatto e controriscatto a condizioni favorevoli per il Milan
Camarda, il peso di essere un predestinatoDi Camarda si parla da quando segnava caterve di gol nelle giovanili del Milan. A 15 anni, 8 mesi e 15 giorni debutta tra i professionisti, stabilendo il record di più giovane esordiente nella storia della Serie A. Intorno al ragazzo, inevitabilmente, si creano aspettative enormi. Dopo il prestito sfortunato al Lecce e l'avvio di stagione complicato in rossonero, qualcuno lo ha già bollato come sopravvalutato. Il percorso di Pio Esposito, tuttavia insegna che non è ancora troppo tardi: una nuova esperienza potrebbero aiutare il classe 2008 a completare il proprio percorso di crescita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Chi è Balde, il gioiello del Barcellona che piace al Milan: storia, numeri, costo e collocazione tattica
Europa League: news e risultati
Per Amorim è emergenza totale: si ferma anche Bartesaghi. La lista degli infortunati | PM
News Calciomercato
Voci su Palestra. Duello per Bruno Fernandes e la priorità del Milan a gennaio. L'esclusiva su Iōannidīs
Editoriali e Analisi
CONTROCORRENTE - Quello che le cassandre non dicono sul Milan e l'Europa League
News Milan Futuro
Milan Futuro, torna la Premier League International Cup: dove vedere il match contro lo Stoke City
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti