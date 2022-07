Monza, Galliani e Berlusconi non si fermano: obiettivo Marlon per la difesa

Dopo la promozione in Serie A, il Monza non si vuole limitare a salvarsi, ma ha un progetto decisamente ambizioso. Il calciomercato di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi parla chiaro, così come il loro passato al Milan, che non gli permette di accontentarsi. Dopo Alessio Cragno, Andrea Carboni, ma sopratutto Stefano Sensi e Matteo Pessina, il prossimo obiettivo si chiama Marlon.