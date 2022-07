Monza, Galliani: “Una o due punte. Contatti con Suarez? Non ricordo”

Nel prepartita di Bellinzona-Monza l'ad brianzolo Adriano Galliani ha parlato di calciomercato e non solo: l'ex Milan vago su Luis Suarez. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: "Sono nato e cresciuto a Monza e questo per me è un sogno che si realizza, ci voleva Silvio Berlusconi presidente affinché il Monza arrivasse in Serie A. Il sogno che avevo sin da bambino si è realizzato".