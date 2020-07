Monza, Brocchi: “Molto lontani da Ibrahimovic. Fossi il Milan lo terrei”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Cristian Brocchi, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, oggi tecnico del Monza che ha portato alla promozione in Serie B, ha parlato, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, di Zlatan Ibrahimovic.

“Alla società piace, è un giocatore che allenerei volentieri, ma Adriano Galliani ha ribadito più volte che siamo molto lontani da lui. Se resta al Milan? Non essendo lì non lo so, ma se fossi nel Milan lo terrei sicuramente per quello che dà. Da quando è arrivato ha tolto responsabilità ad alcuni giocatori che sentivano il peso della maglia rossonera e ora stanno avendo un rendimento molto positivo”, le parole di Brocchi.

Intanto, con il mancato arrivo di Ralf Rangnick e la conferma, sulla panchina rossonera, di Stefano Pioli, si va verso una conferma di Ibrahimovic in rossonero. Almeno queste sarebbero le intenzioni … PER LE ULTIME DI MERCATO SU IBRA, VAI ALLA NEWS >>>

