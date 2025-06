Modric come Paolo Maldini: un leader e giocatore da Milan

"Sarà il simbolo della rinascita della stagione rossonera", continua sempre Federico Masini nel suo articolo. Il contributo di Modric, però, non sarà solo in campo ma gli verrà affidato anche il compito di lavorare al di fuori. Sarà quello di fare gruppo, di tenere ordine per evitare che si ripetano episodi come quelli di Theo e Leao nel cooling break all'Olimpico o la lite tra Calabria e Conceicao. Insomma, un leader dentro e fuori dal campo, senza scomodare per forza i 34 trofei conquistati nella sua incredibile carriera.