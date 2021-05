Mkhitaryan: “Futuro? A fine stagione”. Milan e Juve pronte al colpo

Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma, potrebbe andare via dalla Capitale ma restare in Italia. Il punto sull'armeno

Daniele Triolo

Bel successo della Roma, 2-0, nel derby della Capitale di ieri sera contro la Lazio. Il primo gol giallorosso è stato messo a segno da Henrikh Mkhitaryan, classe 1989, centrocampista offensivo armeno che, in questa stagione, ha realizzato 14 gol e fornito 13 assist in 45 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Al termine del match, parlando ai microfoni di 'DAZN', Mkhitaryan ha detto: “Probabilmente questa è stata la mia miglior stagione”. Eppure la sua permanenza nella Capitale non è per niente scontata. “Se ci sarò anche l’anno prossimo? Vediamo, ora non posso dire ancora niente. Ho ancora un po’ di giorni per pensare se resterò o meno”, ha rivelato l'ex Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund e Shakhtar Donetsk.

Parole, quelle del talentuoso giocatore, che, di fatto, fanno presagire la possibilità di un addio. Il Milan e la Juventus, secondo indiscrezioni di calciomercato, sarebbero pronte a fiondarsi sull'esperto calciatore in regime di svincolo dalla Roma. Mkhitaryan, come noto, non vanta un grandissimo rapporto con José Mourinho, futuro tecnico giallorosso, sin dai tempi di Manchester.

Assistito da Mino Raiola, quindi, potrebbe approdare in rossonero o in bianconero a condizioni di favore: attualmente, alla Roma, percepisce 3,5 milioni di euro netti a stagione. Intanto in Spagna sono sicuri: "Maldini ha scelto l'attaccante per il Milan" >>>