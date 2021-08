Mirabelli: “Col rinnovo di Donnarumma pensai di aver risolto la questione”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sull'ex rossonero Gigio Donnarumma

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sull'ex rossonero Gigio Donnarumma. Queste le sue parole nel corso della trasmissione 'Stadio Aperto' su 'TMW Radio': "Stiamo parlando di uno dei portieri più forti al mondo, se non il più forte. Mi dispiace che il Milan lo abbia perso a zero, ma sono anche un po' orgoglioso perché quando noi arrivammo eravamo in una situazione difficile e nessuno ci dava credito per il suo rinnovo. Noi invece lo facemmo e abbiamo assicurato un patrimonio importante al club. Dispiace che questa trattativa si sia protratta fino agli ultimi mesi, quando magari c'erano 3 anni di tempo per rinnovarglielo".