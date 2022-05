Milan, Xavi chiama Kessie: “Ci serve un sostituto di Busquets”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato indirettamente del centrocampista Franck Kessie

Xavi , allenatore del Barcellona, ha annunciato di fatto l'arrivo di Franck Kessie in Spagna. Il centrocampista del Milan vestirà la maglia blaugrana nella prossima stagione. Il tecnico, in conferenza stampa, non ha mai nominato l'ivoriano, ma ha fatto capire la necessità di prendere sul mercato un sostituto all'altezza di Franck Kessie. Ecco cosa ha detto Xavi.

"L'assenza di Busquets è pesante. In squadra non abbiamo un sostituto con le stesse caratteristiche. Dobbiamo cercar un equilibrio diverso quando non c'è Busquets. Abbiamo diverse opzioni e per il futuro dobbiamo cercare una soluzione. Busquets non è eterno, ci siamo passati tutti. Quindi è importante che il club pianifichi anche in questa direzione. Ho sempre detto che il Barça deve avere almeno due giocatori per ogni ruolo come minimo. E ho già detto che ci sono ruoli nei quali siamo scoperti in questo senso. Sarà importante pianificare con attenzione il futuro".