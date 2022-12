Milan, i tormentoni di mercato del 2022: Noa Lang, a volte ritornano

Nonostante ciò, a differenza di tanti altri profili messi nel mirino da parte dei vertici societari del Milan , per Lang i rossoneri sembrano non aver mai fatto il passo decisivo . Quasi a voler evitare di compiere un investimento importante. Eppure il suo nome è sempre apparso nelle diverse finestre di mercato.

Nella stagione in corso Lang è andato a segno in sole due occasioni prima di partire alla volta del Qatar per prendere parte ai Mondiali con la sua Olanda. Sì, perchè il classe 1999 è finito nel giro della nazionale maggiore, a dimostrazione delle doti che tutti gli riconoscono. Sebbene a livello prestativo il giovane talento sia sempre calato, come visto il Milan è tornato a più riprese su di lui, convinto di poterlo convincere a fare il salto di qualità.