Milan, i tormentoni di mercato del 2022: Botman, come sta andando?

Tra i tormentoni di mercato del 2022 in casa Milan c'è stato anche il difensore centrale Sven Botman. Scopriamo che fine ha fatto

Anche grazie ai buoni rapporti tra Milan e Lilla, che hanno spesso concluso operazioni di mercato, a Milanello si aspettavano che la trattativa andasse a buon fine. Dopo diversi tentativi non andati a buon fine per portarlo in rossonero prima che si scatenasse un'asta, il Diavolo sembrava essere la destinazione preferita da Botman.