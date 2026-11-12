Giornata particolarmente intensa sul fronte del calciomercato del Milan quella di oggi, giovedì 12 novembre 2026, con la pausa per le Nazionali che accende i riflettori sulle grandi manovre della dirigenza rossonera in vista della sessione invernale di gennaio. Tra i maxi-investimenti in attacco per Nicolò Tresoldi ed Endrick, le scelte per la retroguardia attorno a Gonçalo Inácio, la ricerca di un nuovo terzino destro con il possibile rientro di Zachary Athekame e lo sguardo al futuro con il giovane talento colombiano José Escorcia, il club di Via Aldo Rossi è già al lavoro per consegnare all'allenatore Rúben Amorim una rosa ancora più competitiva e completa in ogni reparto. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della giornata odierna selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Attacco Milan: muro dal Belgio su Nicolò Tresoldi, ma per Endrick ci sono ottime chance

Il reparto offensivo resta al centro delle strategie rossonere. Ilvuole infatticome rinforzo in attacco già a gennaio: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', per strappare il centravanti italo-tedesco alserve. Dal Belgio, tuttavia, frenano con decisione edi trasferimenti.

Proprio per questo motivo, sul taccuino del Milan resta sempre caldissimo il nome di Endrick del Real Madrid. A dispetto delle voci circolate nelle ultime ore, non corrisponde al vero che il talento brasiliano abbia detto di no ai rossoneri, men che meno per presunti motivi religiosi. Anzi, il Milan ha ottime chance di prenderlo — anche a titolo definitivo per 60 milioni di euro, esattamente la formula e la valutazione richieste dal Real Madrid — facendo leva sugli ottimi rapporti consolidati con l'agenzia Roc Nation che ne cura gli interessi.

Difesa: al centro ritorno di fiamma per Gonçalo Inácio, ma occhio a Ganiou e Massiré Sylla

Corsia di destra: idea rientro per Zachary Athekame, ma spuntano Dalot, Read e Malo Gusto

Non solo l'attacco, perché. Sempre secondo la 'rosea', i rossoneri a gennaio potranno riprovarci concretamente perdello, pupillo dell'allenatore portoghese. Allo stesso tempo, però, in Via Aldo Rossi non sono affatto da sottovalutare due piste alternative di grande prospettiva: quella che porta adele quella legata adell'Nella sessione di riparazione arriverà inoltre un nuovoper garantire ad Amorim ricambi naturali nella difesa a quattro sulla corsia di destra, che ne è attualmente sprovvista.dal prestito all', operazione non scontata sul piano contrattuale ma fortemente valutata dalla dirigenza.

Accanto allo svizzero, occhio anche a tre profili internazionali di altissimo livello sul taccuino rossonero:

Diogo Dalot del Manchester United , che conosce già benissimo Milanello per aver militato in prestito in rossonero nella stagione 2020-2021;

del , che conosce già benissimo Milanello per aver militato in prestito in rossonero nella stagione 2020-2021; Givairo Read , talento olandese del Feyenoord , già nel mirino di Inter e Roma e fortemente conteso - in Europa - anche dal Bayern Monaco ;

, talento olandese del , già nel mirino di Inter e Roma e ; Malo Gusto, esterno francese del Chelsea, che secondo 'TeamTALK' può lasciare i Blues a gennaio visto lo scarso impiego e che piace molto da tempo ai rossoneri.

Proprio per questi ultimi due profili — Read e Gusto — la valutazione di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Mercato giovani: proposto José Escorcia, il gioiello colombiano dell'agenzia di Amorim

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Infine, lo sguardo del Milan resta rivolto anche al futuro e al reclutamento dei migliori prospetti internazionali. Sul fronte del, esterno offensivo che milita attualmente nell'Un profilo da monitorare con particolare attenzione anche per un retroscena legato alla sua procura: il giovane sudamericano è infatti assistito dalla stessa agenzia ('AS1') che cura gli interessi sia del tecnico rossonerosia del grande obiettivo per la difesa